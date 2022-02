Ucraina, colloqui al confine con Bielorussia. Putin allerta le difese nucleari. Ue: milioni di rifugiati in arrivo (Di domenica 27 febbraio 2022) Da un lato Putin, dopo aver definito «illegittime» le sanzioni adottate dai paesi occidentali, ha ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare russo. Dall’altro l’Ucraina conferma i negoziati con la Russia al confine con la Bielorussia. Intanto gli ucraini in fuga sarebbero più di 360mila. Nuova riunione lunedì del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla situazione umanitaria in Ucraina Leggi su ilsole24ore (Di domenica 27 febbraio 2022) Da un lato, dopo aver definito «illegittime» le sanzioni adottate dai paesi occidentali, ha ordinato l’del sistema difensivo nucleare russo. Dall’altro l’conferma i negoziati con la Russia alcon la. Intanto gli ucraini in fuga sarebbero più di 360mila. Nuova riunione lunedì del Consiglio di sicurezza dell’Onu sulla situazione umanitaria in

