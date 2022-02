Ucraina, assalto totale su Kiev. La Russia apre ai negoziati, Zelensky: “Non in Bielorussia” (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di guerra in Ucraina. La Russia di Vladimir Putin lancia l’assalto totale su Kiev. A partire dalle prime ore della notte pesanti bombardamenti sulla capitale. A Kharkiv, seconda città del Paese per popolazione, si combatte in strada ed è stato distrutto un gasdotto. Il Cremlino – i cui siti sono stati attaccati da Anonymous – fa sapere che “una nostra delegazione è in BieloRussia per negoziare” con l’Ucraina. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto, dicendo di essere pronto ai negoziati “ma non in BieloRussia”. Gli alleati occidentali hanno deciso di escludere le banche russe da Swift. Ieri sera il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato: “L’alternativa all’imposizione di dure ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di guerra in. Ladi Vladimir Putin lancia l’su. A partire dalle prime ore della notte pesanti bombardamenti sulla capitale. A Kharkiv, seconda città del Paese per popolazione, si combatte in strada ed è stato distrutto un gasdotto. Il Cremlino – i cui siti sono stati attaccati da Anonymous – fa sapere che “una nostra delegazione è in Bieloper negoziare” con l’. Il presidente ucraino Volodymyrha risposto, dicendo di essere pronto ai“ma non in Bielo”. Gli alleati occidentali hanno deciso di escludere le banche russe da Swift. Ieri sera il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato: “L’alternativa all’imposizione di dure ...

