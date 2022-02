Turismo, da domani gli incentivi per la riqualificazione delle strutture (Di domenica 27 febbraio 2022) Seicento milioni di euro in quattro anni per favorire gli interventi di riqualificazione delle strutture del comparto turistico. Parte il 28 febbraio la misura “incentivi finanziari per le imprese turistiche” (Ifit), promossa dal Ministero del Turismo e gestita da Invitalia. L’iniziativa è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta l’opportunità per le aziende del settore di compiere un salto di qualità soprattutto in termini di sostenibilità, sicurezza, efficienza energetica. Le agevolazioni sono rivolte a un ampio ventaglio di destinatari della filiera turistica: alberghi, agriturismi, strutture ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 febbraio 2022) Seicento milioni di euro in quattro anni per favorire gli interventi didel comparto turistico. Parte il 28 febbraio la misura “finanziari per le imprese turistiche” (Ifit), promossa dal Ministero dele gestita da Invitalia. L’iniziativa è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e rappresenta l’opportunità per le aziende del settore di compiere un salto di qualità soprattutto in termini di sostenibilità, sicurezza, efficienza energetica. Le agevolazioni sono rivolte a un ampio ventaglio di destinatari della filiera turistica: alberghi, agriturismi,ricettive all’aria aperta, imprese del comparto ricreativo, fieristico e congressuale, stabilimenti balneari, complessi termali, porti turistici, parchi ...

Ultime Notizie dalla rete : Turismo domani Arriva "Albenga in tavola" per valorizzare i 4 di Albenga ...l'inizio delle iniziative che abbiamo in programma volte a sviluppare sempre più questo il turismo ...] Cultura e Spettacoli Genova Genova, domani la presentazione di DanteDì Posted on 24 Marzo 2021 24 ...

Svincoli alberghieri hotel Serena e Ariston di Varazze, tuona la minoranza: "Città sta perdendo la capacità di attrarre turismo" ... inutile vedere delle bettole che continuano a tenere aperto portando una qualità del turismo ...periodo del Covid sono state fra le più in difficoltà - ha proseguito la consigliere di Varazze Domani ...

Viaggi, dal 1° marzo si allentano le maglie L'Eco di Bergamo A rischio 20 milioni di euro Non solo scambi finanziari in senso stretto, non solo approvvigionamenti energetici e non solo gas: Mosca, per Brescia, significa(va) anche turismo. I numeri relativi al 2021 sono in fase di elaborazi ...

FRONTIGNANO - Domani si torna a sciare 6 anni dopo il sisma Le seggiovie sono collaudate, da domani si può tornare a sciare sulle piste di Frontignano di Ussita. La ski area marchigiana era stata duramente colpita dal sisma e non aveva più riaperto in attesa c ...

