Tumore alla prostata, il Papa Giovanni XXIII premiato con il ‘bollino azzurro’ di Onda (Di domenica 27 febbraio 2022) Bergamo. C’è anche l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo tra le 94 strutture sanitarie di tutta Italia premiate oggi da FOndazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nel quadro della prima edizione del Bollino Azzurro (2022-2023), come riconoscimento per la qualità dei servizi offerti sul fronte della diagnosi e della cura del Tumore alla prostata. A livello provinciale si tratta dell’unico Ospedale pubblico ad aver ricevuto questo riconoscimento. Tra i punti di forza dell’Ospedale di Bergamo figura l’esperienza della Prostate Unit, un team multidisciplinare istituito otto anni fa. Medici di diverse specializzazioni, dall’urologo al radioterapista, all’oncologo medico, al radiologo al medico nucleare, studiano e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Bergamo. C’è anche l’Ospedaledi Bergamo tra le 94 strutture sanitarie di tutta Italia premiate oggi da Fzione, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, nel quadro della prima edizione del Bollino Azzurro (2022-2023), come riconoscimento per la qualità dei servizi offerti sul fronte della diagnosi e della cura del. A livello provinciale si tratta dell’unico Ospedale pubblico ad aver ricevuto questo riconoscimento. Tra i punti di forza dell’Ospedale di Bergamo figura l’esperienza della Prostate Unit, un team multidisciplinare istituito otto anni fa. Medici di diverse specializzazioni, dall’urologo al radioterapista, all’oncologo medico, al radiologo al medico nucleare, studiano e ...

