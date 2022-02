Trump torna di nuovo alla carica: "Vi dico cosa sono Putin e Biden" (Di domenica 27 febbraio 2022) L'ex presidente torna alla carica: "Biden è un incompetente, con me non sarebbe successo nulla". E avverte: "Rischiamo la terza guerra mondiale" Leggi su ilgiornale (Di domenica 27 febbraio 2022) L'ex presidente: "è un incompetente, con me non sarebbe successo nulla". E avverte: "Rischiamo la terza guerra mondiale"

Advertising

gparagone : Torna #Trump e la sinistra USA ???? va in crisi. In Italia il PD nel 2020 ammetteva di lavorare per il nuovo ordine mondiale. - TommyBrain : Torna Trump e la sinistra Usa va in crisi' - IacobellisT : Torna Trump e la sinistra Usa va in crisi' - TommyBrain : Torna Trump e la sinistra Usa va in crisi' - IacobellisT : Torna Trump e la sinistra Usa va in crisi' -

Ultime Notizie dalla rete : Trump torna Biden: O le sanzioni o la terza guerra mondiale Joe Biden torna a difendere la sua strategia in un'intervista con Brian Tyler Cohen, attore e ... C'è un passaggio anche per Donald Trump che aveva definito Putin "un genio". "Se è per questo l'ex ...

Meloni ai conservatori Usa: difendiamoci dai progressisti Ora che Giorgia Meloni torna al Cpac - la Convention dei repubblicani americani che si tiene ancora ... Meloni infatti - che non ha incrociato Trump ma ha avuto vari incontri al vertice riservati - sul ...

Trump torna di nuovo alla carica: "Vi dico cosa sono Putin e Biden" il Giornale Trump torna di nuovo alla carica: "Vi dico cosa sono Putin e Biden" "Smart". Intelligente. Secondo Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, è questa qualità a separare Vladimir Putin dai leader occidentali, primo fra tutti l'attuale inquilino della Casa Bianca ...

Trump omaggia l'Ucraina: "Siamo guidati da leader stupidi" AGI - Rilanciando il vecchio slogan “We’ll make America great again”, Donald Trump ha concluso il suo intervento alla convention dei conservatori, in corso a Orlando, Florida. L’ex presidente è ...

Joe Bidena difendere la sua strategia in un'intervista con Brian Tyler Cohen, attore e ... C'è un passaggio anche per Donaldche aveva definito Putin "un genio". "Se è per questo l'ex ...Ora che Giorgia Melonial Cpac - la Convention dei repubblicani americani che si tiene ancora ... Meloni infatti - che non ha incrociatoma ha avuto vari incontri al vertice riservati - sul ..."Smart". Intelligente. Secondo Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti, è questa qualità a separare Vladimir Putin dai leader occidentali, primo fra tutti l'attuale inquilino della Casa Bianca ...AGI - Rilanciando il vecchio slogan “We’ll make America great again”, Donald Trump ha concluso il suo intervento alla convention dei conservatori, in corso a Orlando, Florida. L’ex presidente è ...