Trump: "Tirannia verso manifestanti in Canada avrebbe dovuto sconvolgere mondo" (Di domenica 27 febbraio 2022) Usa, 27 febbraio 2022 "La Tirannia di cui siamo stati testimoni in Canada nelle recenti settimane avrebbe dovuto sconvolgere e indignare i popoli di tutto il mondo. È da tempo che bisognava dichiarare ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Usa, 27 febbraio 2022 "Ladi cui siamo stati testimoni innelle recenti settimanee indignare i popoli di tutto il. È da tempo che bisognava dichiarare ...

Ultime Notizie dalla rete : Trump Tirannia Trump: "Tirannia verso manifestanti in Canada avrebbe dovuto sconvolgere mondo" ... la sinistra radicale sta cercando di rimpiazzare la democrazia americana con la tirannia". Così l'ex presidente Usa Donald Trump al Cpac, la convention dei Conservatori americani. Cpac

La falsa partenza di social Trump ... ideata "per resistere alla tirannia delle Big Tech ", dichiara Nunes, che effettivamente non ... La corsa di Trump contro le vecchie piattaforme, però, si è tramutata subito in un percorso a ostacoli, ...

Truth Social, l'app di Donald Trump debutta con errori Al momento, non sembra esserci la possibilità per gli utenti di modificare i propri messaggi, dopo la pubblicazione. Solo il tempo dirà se il nuovo social di Trump potrà rimanere in App Store Ad ogni ...

