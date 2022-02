Trump sul conflitto in Ucraina: «Putin è intelligente, i nostri leader stupidi. Rischiamo la Terza guerra mondiale» (Di domenica 27 febbraio 2022) «Putin è smart», dice Donald Trump. L’ex presidente statunitense ha parlato della sua «affinità» con il leader russo e commentato gli ultimi sviluppi sulla guerra in Ucraina, parlando di una «invasione spietata» – decisa da Mosca dopo aver visto il ritiro dall’Afghanistan – e definendo l’attacco un assalto all’umanità. «Sono l’unico presidente del XXI secolo durante il quale la Russia non ha invaso un altro Paese – ha detto Trump dal palco della Conservative Political Action Conference, a Orlando in Florida – . I nostri leader sono stupidi. Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta accadendo, a questa farsa». In una intervista a Fox News, Trump ha detto che c’è rischio di una nuova ... Leggi su open.online (Di domenica 27 febbraio 2022) «è smart», dice Donald. L’ex presidente statunitense ha parlato della sua «affinità» con ilrusso e commentato gli ultimi sviluppi sullain, parlando di una «invasione spietata» – decisa da Mosca dopo aver visto il ritiro dall’Afghanistan – e definendo l’attacco un assalto all’umanità. «Sono l’unico presidente del XXI secolo durante il quale la Russia non ha invaso un altro Paese – ha dettodal palco della Conservative Political Action Conference, a Orlando in Florida – . Isono. Per me sarebbe stato facile mettere fine a quello che sta accadendo, a questa farsa». In una intervista a Fox News,ha detto che c’è rischio di una nuova ...

