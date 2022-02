Trump al Cpac: "Con me la Russia non ha invaso nessuno". Standing ovation in sala (Di domenica 27 febbraio 2022) Usa, 27 febbraio 2022 "Con Bush, la Russia invase la Georgia. Con Obama, la Russia invase la Crimea. Con Biden, la Russia ha invaso l'Ucraina. Io resto l'unico presidente del 21mo secolo sotto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Usa, 27 febbraio 2022 "Con Bush, lainvase la Georgia. Con Obama, lainvase la Crimea. Con Biden, lahal'Ucraina. Io resto l'unico presidente del 21mo secolo sotto il ...

