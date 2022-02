Troyes-Olympique Marsiglia | le formazioni ufficiali | fuori Milik

Leggi su 11contro11

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ilcerca punti preziosi in chiave salvezza, ma di fronte troverà unche punta a consolidare la propria posizione in zona Champions League (di seguito le). La compagine in maglia blu è tornata in Ligue 1 dopo tre stagioni consecutive in cadetteria, e come era prevedibile in questa stagione sta lottando per non retrocedere. Attualmente è al quartultimo posto in classifica con 21 punti, gli stessi delle squadre che sono sotto ovvero Lorient, Metz e Bordeaux. Un dato significativo, che testimonia il grande equilibrio nelle zone basse della classifica e la possibilità per qualunque squadra coinvolta di raggiungere la salvezza. Ilperò non sta attraversando un buon momento avendo perso tre volte nelle ultime quattro giornate. Nel mezzo si conta solo un pareggio ...