Trento: lunedì via alle qualificazioni con 17 italiani (Di domenica 27 febbraio 2022) Scatta sul veloce indoor dell’Ata Battisti il primo future stagionale maschile italiano con un montepremi di 25mila dollari. A caccia di un posto nel tabellone principale, tra gli altri, Gola, Bertuccioli e Marino Leggi su federtennis (Di domenica 27 febbraio 2022) Scatta sul veloce indoor dell’Ata Battisti il primo future stagionale maschile italiano con un montepremi di 25mila dollari. A caccia di un posto nel tabellone principale, tra gli altri, Gola, Bertuccioli e Marino

Advertising

FMoosna : RT @comunetn: ?? Gli #oggettismarriti e rinvenuti a #Trento nelle ultime due settimane: per informazioni è possibile ?? telefonare allo 046… - comunetn : ?? Gli #oggettismarriti e rinvenuti a #Trento nelle ultime due settimane: per informazioni è possibile ?? telefonar… - AgenziaOpinione : PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * CICLOPEDONALE “DEI LAGHI”: « CHIUSA AL TRANSITO TRA ARCO-SAN MARTINO E MOLETTA, DA LUNE… - TgrRaiTrentino : La sintesi della giornata in #Trentino. #tgrin60secondi di lunedì 21 febbraio 2022 - tvdigitaldivide : Switch Off digitale terrestre Trentino-Alto Adige. La lista dei comuni in provincia di Trento coinvolti oggi lunedì… -

Ultime Notizie dalla rete : Trento lunedì In serie C primo ko del Sudtirol La FeralpiSalò batte di misura Trento (1 - 0) e allunga sul quarto posto occupato dal Renate, ...palla passa dunque al Modena che potrebbe allungare sul +5 in caso di vittoria nel posticipo di lunedì ...

Autovelox e Green Pass in città: i controlli dei prossimi giorni della Polizia Locale di Verona Lunedì dalle 7.30 alle 13 l'Ump è nei quartieri B.go Roma e Cadidavid per controllo Green Pass; ... Dalle 13.30 alle 15.30 l'Ump è nel quartiere Borgo Trento dove effettuerà servizio di controllo Green ...

Meteo TRENTO: oggi sereno, Lunedì 28 poco nuvoloso, Martedì 1 sereno iL Meteo La FeralpiSalò batte di misura(1 - 0) e allunga sul quarto posto occupato dal Renate, ...palla passa dunque al Modena che potrebbe allungare sul +5 in caso di vittoria nel posticipo di...dalle 7.30 alle 13 l'Ump è nei quartieri B.go Roma e Cadidavid per controllo Green Pass; ... Dalle 13.30 alle 15.30 l'Ump è nel quartiere Borgodove effettuerà servizio di controllo Green ...