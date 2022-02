Trentino | si aumentarono lo stipendio Ora i consiglieri rischiano di dover tagliare i rimborsi per non sforare il tetto di legge

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi. Iprovinciali delche lo scorso anno silodi circa 450 euro al mese, attingendo ad un fondo (congelato) di adeguamento ai costi della vita, adesso scoprono che in questo modo sforano ilfissato perdel guadagno massimo di 11.100 euro.così diabbattere iforfettari o ispese per restare sotto soglia. La scorsa estate la decisione assunta dal consiglio regionale delAlto Adige divenne un caso nazionale. La Sudtiroler Volkspartei, sostenuta dalla Lega che fa parte della maggioranza, ma con il sostegno di altre forze politiche, aveva sbloccato gli arretrati della ...

Il Fatto Quotidiano

