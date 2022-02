Tre giorni di guerra stroncano la rivoluzione green (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono bastati tre giorni di conflitto per far crollare anni di propaganda ambientalista. A onor del vero già da alcuni mesi l’intero impianto su cui si basava la transizione ecologica aveva iniziato a scricchiolare. Gli aumenti del costo dell’energia determinati dalla crisi tra Russia e Ucraina ma soprattutto da scelte politiche in ambito energetico sbagliate, avevano portato a un aumento vertiginoso del costo del gas e dell’elettricità ma è con l’attacco russo che la situazione è precipitata. Così l’Europa si è accorta d’improvviso che le sole rinnovabili non sono sufficienti per coprire il nostro fabbisogno e che è necessario un mix energetico composto anche da altre fonti. Alla Camera il premier Draghi ha così annunciato che “potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone in Italia” spazzando via con poche parole tutta la narrazione basata ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 27 febbraio 2022) Sono bastati tredi conflitto per far crollare anni di propaganda ambientalista. A onor del vero già da alcuni mesi l’intero impianto su cui si basava la transizione ecologica aveva iniziato a scricchiolare. Gli aumenti del costo dell’energia determinati dalla crisi tra Russia e Ucraina ma soprattutto da scelte politiche in ambito energetico sbagliate, avevano portato a un aumento vertiginoso del costo del gas e dell’elettricità ma è con l’attacco russo che la situazione è precipitata. Così l’Europa si è accorta d’improvviso che le sole rinnovabili non sono sufficienti per coprire il nostro fabbisogno e che è necessario un mix energetico composto anche da altre fonti. Alla Camera il premier Draghi ha così annunciato che “potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone in Italia” spazzando via con poche parole tutta la narrazione basata ...

