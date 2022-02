Trattative Ucraina - Russia, Zelenskyy: 'Ovunque ma non in Bielorussia, è un paese aggressore' (Di domenica 27 febbraio 2022) Al terzo giorno di guerra, si torna a parlare di Trattative tra Ucraina e Russia . Il presidente ucraino, Volodymyr Zelenskyy , nascosto da qualche parte a Kiev e obiettivo numero uno dell'esercito ... Leggi su globalist (Di domenica 27 febbraio 2022) Al terzo giorno di guerra, si torna a parlare ditra. Il presidente ucraino, Volodymyr, nascosto da qualche parte a Kiev e obiettivo numero uno dell'esercito ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #26febbraio #guerra #Russia #Ucraina #RussiaUkraineConflict tutti gli occhi sono su #Kiev dove si gioca a mio avvi… - alex_orlowski : Putin = zombie. Stanno spendendo 15 miliardi al giorno per la guerra, in 10 giorni non avranno più le risorse econo… - MediasetTgcom24 : Zelensky a Putin: 'Sediamoci al tavolo delle trattative' #guerraucraina #kiev #ucraina #russia #zelensky #putin… - adrianobusolin : RT @avvocatorinaldi: #Putin invia delegazione per intavolare trattative con l'#Ucraina in #Bielorussia. #Zelensky non vuole trattare con l… - Thetrut63021213 : ??????????Il capo delegazione a Gomel (Bielorussia), Medinsky, ha annunciato che la Russia aspetterà fino alle 15:00 un… -