Totti va dalla De Filippi e la Blasi pubblica questa foto: chi spunta al suo fianco. Crisi di coppia? Ora non ci sono dubbi | Guarda (Di domenica 27 febbraio 2022) Un gesto inaspettato quello di Ilary Blasi. La conduttrice, dopo le voci su una presunta Crisi con Francesco Totti, ha voluto smentire e provare che tutto filerebbe liscio tra i due. Come? Con una foto. L'ex calciatore è stato infatti ospite di Maria De Filippi a C'è posta per te, il programma in onda sabato 26 febbraio su Canale 5. Mentre infatti andava in onda la trasmissione, registrata circa un mese fa, la showgirl ha voluto pubblicare un post su Instagram. Qui si vede la coppia seduta comodamente sul divano mentre Guarda l'ospitata di Totti. A fianco dei suoi piedi inquadrati nella foto ce ne sono altri due. Che siano del marito? Certo è che lo scatto non lascia ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Un gesto inaspettato quello di Ilary. La conduttrice, dopo le voci su una presuntacon Francesco, ha voluto smentire e provare che tutto filerebbe liscio tra i due. Come? Con una. L'ex calciatore è stato infatti ospite di Maria Dea C'è posta per te, il programma in onda sabato 26 febbraio su Canale 5. Mentre infatti andava in onda la trasmissione, registrata circa un mese fa, la showgirl ha volutore un post su Instagram. Qui si vede laseduta comodamente sul divano mentrel'ospitata di. Adei suoi piedi inquadrati nellace nealtri due. Che siano del marito? Certo è che lo scatto non lascia ...

