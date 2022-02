Torta meringata alle mele | la torta golosa e veloce per ogni occasione!

(Di domenica 27 febbraio 2022) I dolcisono sempre molto apprezzati, ma immaginate di servire unacon una base di frolla, ripiena di pezzi di frutta? Vi pregustate lo stupore? Certo che sì, ve lo leggiamo nel brillio dei vostri occhi. Questa ricetta spaziale non solo per la presentazione, ma anche per le vibrazioni che sa infondere al palato, ha origini francesi. È una variazione a tema della tradizionale tarte méringuée au citron che troneggia sui cabaret delle pasticcerie d’Oltralpe. Croccante e morbida al contempo, vi farà innamorare al primo morso. Curiose di scoprire come procedere? Iniziamo!: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: farina bianca, 200 ...

Advertising

nmirotti : @felice_modica Non capisco se è una torta al caffè o una meringata al cacao o cos'altro. -

Ultime Notizie dalla rete : Torta meringata

eHabitat

Ma ecco come fare per non buttar via neppure un albume! Ingredienti per ladi melecon albumi 120 grammi di succo di mela; 300 grammi di farina; 120 grammi di zucchero; 120 grammi di ...Ma ecco come fare per non buttar via neppure un albume! Ingredienti per ladi melecon albumi 120 grammi di succo di mela; 300 grammi di farina; 120 grammi di zucchero; 120 grammi di ...