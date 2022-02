Torino, striscione dei tifosi per Belotti: «Gallo uomo vero» – FOTO (Di domenica 27 febbraio 2022) I tifosi del Torino si sono schierati dalla parte di Belotti chiedendogli di restare I tifosi del Torino sono tutti con Andrea Belotti, il loro capitano che a fine stagione vedrà il suo contratto scadere. Prima della partita contro il Cagliari, i sostenitori granata hanno esposto uno striscione proprio a favore dell’attaccante. «Onore al Gallo, uomo vero. Cairo 71 parametro zero». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022) Idelsi sono schierati dalla parte dichiedendogli di restare Idelsono tutti con Andrea, il loro capitano che a fine stagione vedrà il suo contratto scadere. Prima della partita contro il Cagliari, i sostenitori granata hanno esposto unoproprio a favore dell’attaccante. «Onore al. Cairo 71 parametro zero». L'articolo proviene da Calcio News 24.

