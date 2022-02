Advertising

fioranialex : #JURIC'#CRANIO PARATE INCREDIBILI!' #TORINO CAGLIARI 1-2 #TORINOCAGLIARI #SerieA #SERIEATIM #BELOTTI... - sportli26181512 : Torino, Juric spiega le gerarchie degli attaccanti: Nella conferenza stampa al termine di Torino-Cagliari, Ivan Jur… - Mediagol : VIDEO Torino-Cagliari 1-2, Mazzarri batte Juric: non basta Belotti, qualità rossoblu - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Torino, #Juric amareggiato dal passo falso dei suoi ?? Le sue dichiarazioni #LBDV #LeBombeDiVlad #News https://t… - Ansa_Piemonte : Juric 'davvero brutto subire gol su fallo laterale'. Tecnico Torino, valuteremo tutto.Mazzarri, vorrei salutare Cai… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Juric

...e? Scopriamolo insieme. BOLOGNA - Mihajlovic dovrebbe optare per il 3 - 5 - 2 con Schouten, Soriano e Svanberg a centrocampo. Barrow favorito su Orsolini al fianco di Arnautovic.- ......finali di- Cagliari, Andrea Belotti è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema alla caviglia. L'infortunio subito dal Gallo non dovrebbe essere grave, è stato Ivana ...Torino: al termine della sfida persa contro il Cagliari, mister Juric ha parlato anche di Andrea Belotti, uscito malconcio dal campo al minuto numero 79.Il Torino, oltre alla sconfitta con il Cagliari, tiene il fiato sospeso per due infortuni eccellenti, avvenuti nel finale di gara odierno. Per belotti dovrebbe trattarsi solo di una botta alla ...