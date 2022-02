Torino-Cagliari | Mazzarri | “Abbiamo sofferto solo sui piazzati”

Advertising

pisto_gol : Tor-Cag 1:2 Impresa del Cagliari, che espugna l’Olimpico Grande Torino e con i 3pt vola verso la salvezza. Sardi in… - DAZN_IT : Il #Cagliari non si ferma più: 15 punti in 8 partite ?? Vittoria a Torino: 1-2 con i gol di Bellanova e Deiola ?… - SkySport : TORINO-CAGLIARI 1-2 Risultato finale ? ? #Bellanova (21') ? #Belotti (54') ? #Deiola (62') ? ?… - CentotrentunoC : #TorinoCagliari Così Walter #Mazzarri ai microfoni di #DAZN dopo il successo sul Torino - LaNotifica : Colpaccio del Cagliari, Torino battuto 2-1 in casa -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Cagliari

Commenta per primo1 - 2 Milinkovic - Savic 6: stavolta non c'è il suo zampino sui gol subiti, non può infatti nulla in occasione delle due reti segnate dal. Incerto in apertura su una ...Commenta per primo Alessio Cragno parla a DAZN al termine della vittoria della sua squadra sul campo del: 'Stiamo raccogliendo quello che serve per uscire fuori dalla situazione in cui ci eravamo messi con un pessimo girone d'andata, in cui avevamo raccolto solo 10 punti. Sapevamo che dovevamo ...(Sky Tg24 ) 27 Febbraio 2022. Bellanova e Deiola affossano il Toro. Tre punti importantissimi per il Cagliari che schianta il Torino grazie alle reti di Bellanova e Deiola. La squadra di Mazzarri si ...Torino-Cagliari, match valdio per la 27esima giornata di Serie A, termina con il punteggio di 1-2: a segno Bellanova, Belotti e Deiola. (Eurosport IT) Sulla trequarti Brekalo e Pjaca, Pobega torna a ...