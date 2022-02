Torino-Cagliari, infortunio Belotti: forte contusione al piede (Di domenica 27 febbraio 2022) Andrea Belotti alza bandiera bianca nel finale di Torino-Cagliari. Al 79? l’attaccante granata è stato costretto ad uscire a causa di una forte contusione al piede sinistro: troppo il dolore per continuare a giocare in un finale votato al tentativo di rimonta. L’allenatore Juric è stato costretto a procedere con il cambio obbligato: dentro Pellegri. In panchina il ‘Gallo’ non ha nascosto il dolore e ha applicato la borsa del ghiaccio sul punto dolorante. Juric (ma anche il Ct Mancini) incrociano le dita. Le sensazioni delle prossime ore saranno decisive per capire se si tratta solo di una botta o di qualcosa di più serio. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Andreaalza bandiera bianca nel finale di. Al 79? l’attaccante granata è stato costretto ad uscire a causa di unaalsinistro: troppo il dolore per continuare a giocare in un finale votato al tentativo di rimonta. L’allenatore Juric è stato costretto a procedere con il cambio obbligato: dentro Pellegri. In panchina il ‘Gallo’ non ha nascosto il dolore e ha applicato la borsa del ghiaccio sul punto dolorante. Juric (ma anche il Ct Mancini) incrociano le dita. Le sensazioni delle prossime ore saranno decisive per capire se si tratta solo di una botta o di qualcosa di più serio. SportFace.

