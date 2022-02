Tommaso Zorzi | il chiarimento sul nuovo libro | le parole sui social

(Di domenica 27 febbraio 2022) Il noto influencere ilsul: “Non è autobiografico” Prossimamente arriverà nelle librerie e nei principali store digitali ildiper noi due, già disponibile in pre ordine su Amazon. Il vincitore della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha voluto però effettuare un importanteintervenendo sul proprio account Twitter. Il materiale discusso inper noi due, l’ultima fatica letteraria di, non tratta temi personali, come riferito dal conduttore suiin una nota chiaritrice: “Dato che è uscita la notizia, volevo dirvi che il mio ...

Dopo il grande successo di 'Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri', Tommaso Zorzi torna in libreria con il nuovo romanzo dal titolo 'Parole per noi due', edito da Mondadori e di prossima uscita. Tommaso Zorzi ha scritto un nuovo libro. Tommaso Zorzi ha rifiutato Stand Up: Comici in prova. Lo ha rivelato Gabriele Parpiglia nel corso del consueto appuntamento con le Chicche di Gossip di Casa Chi. Il format che va in onda su Instagram... Il noto influencer Tommaso Zorzi e il chiarimento sul nuovo libro: "Non è autobiografico", le parole sui social... Tommaso Zorzi ha scritto un nuovo libro: ecco la sua trama, quando uscirà, copertina e costo del romanzo edito da Mondadori.