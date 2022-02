Tomaso Trussardi ha già dimenticato Michelle? Fuga in montagna con un'amica misteriosa: le foto sospette | Guarda (Di domenica 27 febbraio 2022) Un nuovo mistero avvolge Tomaso Trussardi, dopo la fine della sua storia con Michelle Hunziker. A creare sospetti sono state delle stories che l'imprenditore ha pubblicato su Instagram. Lui, infatti, ha taggato una blogger, che poi ha ricambiato. Di loro due però non c'è nessuna immagine insieme, almeno per ora. Pare comunque che Trussardi abbia trovato il tempo per una Fuga in montagna tra una sfilata e l'altra. I suoi social mostrano che ieri era a Courmayeur, dove si è divertito a guidare un'auto d'epoca nella vallata della località alpina. A quanto pare, però, come riporta anche Today, l'imprenditore non era da solo ma in compagnia di un'amica misteriosa che poco dopo ha taggato nella foto di Odino, il suo levriero, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Un nuovo mistero avvolge, dopo la fine della sua storia conHunziker. A creare sospetti sono state delle stories che l'imprenditore ha pubblicato su Instagram. Lui, infatti, ha taggato una blogger, che poi ha ricambiato. Di loro due però non c'è nessuna immagine insieme, almeno per ora. Pare comunque cheabbia trovato il tempo per unaintra una sfilata e l'altra. I suoi social mostrano che ieri era a Courmayeur, dove si è divertito a guidare un'auto d'epoca nella vallata della località alpina. A quanto pare, però, come riporta anche Today, l'imprenditore non era da solo ma in compagnia di un'che poco dopo ha taggato nelladi Odino, il suo levriero, ...

cateobrien_ : ma tomaso trussardi vita mia mi ha visto la storia io non ho parole - telodogratis : Tomaso Trussardi in montagna con un’amica misteriosa - CultEvent_tweet : Forse #totti #ilaryblasi #michelle e #trussardi non hanno capito che dei loro matrimoni che scoppiano non ce ne può… - infoitcultura : Tomaso Trussardi, Elisabetta Franchi rompe il silenzio: “Se un amico sta male apro cuore, frigo e… - infoitcultura : Michelle Hunziker, Elisabetta Franchi senza freni: “Tomaso Trussardi per me è …” -

Michelle Hunziker, la verità della madre Ineke: 'La setta me la stava portando via' Si tratta degli anni che l'ex moglie di Eros Ramazzotti e di Tomaso Trussardi ha passato all'interno di una setta, vittima del potere mentale di una pseudo santona, conosciuta per caso per via di ...

