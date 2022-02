Teramo-Grosseto, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 27 febbraio 2022) La ventinovesima giornata del Girone B di Serie C vedrà uno scontro interessante: Teramo–Grosseto. La sfida è in programma allo Stadio Gaetano Bonolis di Teramo, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. I padroni di casa occupano la quattordicesima posizione in classifica e sono distanti cinque punti dal decimo posto, ultimo valido per i playoff. L’ultima uscita è terminata con una sconfitta in casa contro il Modena per 2-1. Il Grosseto è invece ultimo nel girone, con tre sconfitte consecutive nelle precedenti cinque partite; il 2-0 dell’ultimo match contro l’Ancona-Matelica ha ancora una volta mostrato le difficoltà della squadra di Maurizi. Ecco le ultime novità sulla sfida in programma questo pomeriggio alle 17:30. Teramo-Grosseto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) La ventinovesima giornata del Girone B diC vedrà uno scontro interessante:. La sfida è in programma allo Stadio Gaetano Bonolis di, dove le due squadre scenderanno in campo alle ore 14:30. I padroni di casa occupano la quattordicesima posizione in classifica e sono distanti cinque punti dal decimo posto, ultimo valido per i playoff. L’ultima uscita è terminata con una sconfitta in casa contro il Modena per 2-1. Ilè invece ultimo nel girone, con tre sconfitte consecutive nelle precedenti cinque partite; il 2-0 dell’ultimo match contro l’Ancona-Matelica ha ancora una volta mostrato le difficoltà della squadra di Maurizi. Ecco le ultime novità sulla sfida in programma questo pomeriggio alle 17:30., ...

