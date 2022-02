Tennis: Torneo Acapulco. Titolo a Nadal, Norrie battuto in due set (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo spagnolo conquista in Messico il suo 91° trofeo in carriera, il 25° sul cemento Acapulco (MESSICO) - Novantunesimo Titolo in carriera, il terzo su tre finali disputate quest'anno, il 25esimo sul ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Lo spagnolo conquista in Messico il suo 91° trofeo in carriera, il 25° sul cemento(MESSICO) - Novantunesimoin carriera, il terzo su tre finali disputate quest'anno, il 25esimo sul ...

