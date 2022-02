Tennis, ranking ATP degli italiani a fine febbraio. Berrettini e Sinner perdono una posizione, recupero in vista. Musetti si migliora (Di domenica 27 febbraio 2022) Lunedì 28 febbraio verrà aggiornato il ranking ATP e chiaramente sarà l’ultima modifica alla classifica internazionale del Tennis per quanto concerne questo mese che volge al termine. Nella settimana che sta per iniziare non si disputeranno tornei di prima fascia, visto che che nel weekend è in programma il turno preliminare della Coppa Davis (l’Italia sarà impegnata sul cemento di Bratislava contro la Slovacchia). Diamo uno sguardo dettagliato al ranking dei Tennisti italiani alla fine del mese di febbraio. Matteo Berrettini ha perso una posizione a causa del trionfo del russo Andrey Rublev al torneo ATP 500 di Dubai ed è così scivolato al settimo posto con 4.928 punti all’attivo. Il romano, costretto al ritiro dal ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Lunedì 28verrà aggiornato ilATP e chiaramente sarà l’ultima modifica alla classifica internazionale delper quanto concerne questo mese che volge al termine. Nella settimana che sta per iniziare non si disputeranno tornei di prima fascia, visto che che nel weekend è in programma il turno preliminare della Coppa Davis (l’Italia sarà impegnata sul cemento di Bratislava contro la Slovacchia). Diamo uno sguardo dettagliato aldeitialladel mese di. Matteoha perso unaa causa del trionfo del russo Andrey Rublev al torneo ATP 500 di Dubai ed è così scivolato al settimo posto con 4.928 punti all’attivo. Il romano, costretto al ritiro dal ...

