Tennis, Nadal trionfa ad Acapulco: 100% di vittorie nella sua straordinaria stagione (Di domenica 27 febbraio 2022) Rafa Nadal prosegue nel suo straordinario momento di forma. Lo spagnolo, nella notte, ha vinto il torneo di Acapulco , il terzo su altrettanti disputati dall'inizio della stagione. In Messico, il ... Leggi su globalist (Di domenica 27 febbraio 2022) Rafaprosegue nel suo straordinario momento di forma. Lo spagnolo,notte, ha vinto il torneo di, il terzo su altrettanti disputati dall'inizio della. In Messico, il ...

Advertising

SuperTennisTv : Inarrestabile Rafa! ?? 3?? titoli in due mesi e record di 1??5??-0?? Nadal conquista il 4° ?? ad Acapulco con un do… - Agenzia_Ansa : Lo spagnolo Nadal ha battuto 6-4 6-4 il britannico Norrie nella finale del torneo Atp di Acapulco #ANSA - Eurosport_IT : Rafa Nadal 4° tennista nella storia per titoli conquistati ?? ?? 109 Jimmy Connors ???? ?? 103 Roger Federer ???? ?? 94… - marcopicci_22 : RT @SuperTennisTv: Inarrestabile Rafa! ?? 3?? titoli in due mesi e record di 1??5??-0?? Nadal conquista il 4° ?? ad Acapulco con un doppio… - PietroMarazzato : Ci sono due tipi di persone al mondo: chi sa che quest'anno Rafa Nadal tornerà numero 1 del mondo e chi mente. #nadal #RafaelNadal #tennis -