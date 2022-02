Tennis | Elina Svitolina | “Sono fiera del mio popolo Donerò i miei montepremi per aiutare l’esercito ucraino”

(Di domenica 27 febbraio 2022)ta nativa di Odessa e numero 15 del mondo del ranking WTA, parla a cuore aperto della situazione che purtroppo ha investito il suo paese nel conflitto bellico contro la Russia. Sui suoi social, la sportiva classe 1994 ha scritto: “Lettera alla mia Patria:lontana da te, lontana dagli occhi deicari, dal mio, ma il mio cuore non è mai stato così pieno della vostra anima. E’ difficile esprimere quanto siete speciali. Per me siete forti, belli, unici. Mi avete dato tutto, onoro ogni parte di voi: la vostra cultura, la vostra educazione, la vostra terra, il vostro mare, le vostre città, il vostro. Il mio”. Continuando cosi: “Ogni giorno temo per voi.devastata, i ...

Con un messaggio sul suo profilo Twitter la tennista ucrainaSvitolina ha annunciato che devolverà le vincite dei prossimi tornei per sostenere l'esercito e azioni umanitarie. "Mia cara Patria, ...???????? #Ukraine #??????? #HelpUkraine #IStandWithUkraine pic.twitter.com/IiWE1v5Uv1 ?Monfils (@ElinaSvitolina) February 27, 2022 "Ogni giorno temo per voi. Sono devastata, i miei occhi non ..."Donerò il montepremi dei miei prossimi tornei per sostenere l'esercito ed aiutarlo a difendere la nostra nazione. Io sono Ucraina, Noi siamo Ucraina. Possa il Mondo unire le forze per proteggerti. El ...