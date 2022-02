Tennis, Coppa Davis: convocato Zverev per il primo turno (Di domenica 27 febbraio 2022) Alexander Zverev è stato selezionato dalla squadra tedesca per giocare il primo turno di Coppa Davis in Brasile venerdì e sabato prossimo all’Olympic Park di Rio de Janeiro. Allo scorso torneo di Acapulco era stato squalificato e multato con 40 mila dollari dopo aver colpito con la racchetta la postazione del giudice di sedia al termine del match perso in coppia con Marcelo Melo contro Glasspool e Heliovaar. Ecco le parole di Michael Kohlmann, capitano della squadra tedesca: “Siamo felici che si unisca a noi. Il suo comportamento ad Acapulco era inaccettabile. Lo ha riconosciuto e ha chiesto scusa. Ora vuole superare questa fase difficile rilanciandosi con la squadra”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) Alexanderè stato selezionato dalla squadra tedesca per giocare ildiin Brasile venerdì e sabato prossimo all’Olympic Park di Rio de Janeiro. Allo scorso torneo di Acapulco era stato squalificato e multato con 40 mila dollari dopo aver colpito con la racchetta la postazione del giudice di sedia al termine del match perso in coppia con Marcelo Melo contro Glasspool e Heliovaar. Ecco le parole di Michael Kohlmann, capitano della squadra tedesca: “Siamo felici che si unisca a noi. Il suo comportamento ad Acapulco era inaccettabile. Lo ha riconosciuto e ha chiesto scusa. Ora vuole superare questa fase difficile rilanciandosi con la squadra”. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Tennis, #CoppaDavis: convocato #Zverev per il primo turno - sportface2016 : #CoppaDavis 2022: come, dove e quando seguire #SlovacchiaItalia in diretta #DavisCup #Sinner - SostienePereir5 : @ValerioMoggia @gippu1 Esatto! Due anni dopo ci fu anche la polemica della nazionale italiana di tennis per la fina… - Milanosportiva : Coppa Porro Lambertenghi, aperte le iscrizioni ai campionati giovanili di tennis - infoitsport : Tennis, i prossimi tornei di Jannik Sinner. Ora la Coppa Davis, poi l’America -