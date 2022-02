Tempesta d'amore, anticipazioni 27 febbraio: Hannes dichiara il suo amore a Maja (Di domenica 27 febbraio 2022) L'arrivo di Hannes al Fürstenhof continuerà ad animare le vicende di Tempesta d'amore, come suggeriscono le anticipazioni di oggi, domenica 27 febbraio. Il ragazzo si è presentato senza preavviso in hotel dove ha subito fatto amicizia con Florian al quale ha confidato la sua passione per le grotte. Durante l'incontro con il guardaboschi, inoltre, Hannes ha anche accennato ad un progetto che ha intenzione di iniziare a Bichlheim. Poco dopo, Maja si è imbattuta nel suo primo amore ed è rimasta scioccata dal suo arrivo, soprattutto quando lui le ha raccontato il vero motivo che l'ha spinto, quando stavano insieme, a lasciarla di punto in bianco e partire per sempre. Il giovane, infatti, ha subito un duro ultimatum da ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 27 febbraio 2022) L'arrivo dial Fürstenhof continuerà ad animare le vicende did', come suggeriscono ledi oggi, domenica 27. Il ragazzo si è presentato senza preavviso in hotel dove ha subito fatto amicizia con Florian al quale ha confidato la sua passione per le grotte. Durante l'incontro con il guardaboschi, inoltre,ha anche accennato ad un progetto che ha intenzione di iniziare a Bichlheim. Poco dopo,si è imbattuta nel suo primoed è rimasta scioccata dal suo arrivo, soprattutto quando lui le ha raccontato il vero motivo che l'ha spinto, quando stavano insieme, a lasciarla di punto in bianco e partire per sempre. Il giovane, infatti, ha subito un duro ultimatum da ...

