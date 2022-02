Telese attacca ancora la Juventus: “Godrei come un riccio per la loro eliminazione in Champions League” (Di domenica 27 febbraio 2022) Il giornalista Luca Telese ha parlato a Punto Nuovo Sport Show del match Cagliari-Napoli, finendo per attaccare ancora la Juventus di Max Allegri: "Avevo previsto la vittoria del... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 27 febbraio 2022) Il giornalista Lucaha parlato a Punto Nuovo Sport Show del match Cagliari-Napoli, finendo perreladi Max Allegri: "Avevo previsto la vittoria del...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Telese attacca ancora la #Juventus: “Godrei come un riccio per la loro mancata qualificazione” - JoeCould1 : @PQuerela @lucatelese Luca Telese, dallo sprofondo intellettuale in cui è precipitato, si può permettere di dire/no… - Ghigo1968 : RT @ilgiornale: Duro scontro a Non è l'arena. Luca Telese attacca Mariano Amici: 'Faceva i tamponi ai kiwi...'. La replica del dottore: 'Le… - Tino44588447 : RT @ilgiornale: Duro scontro a Non è l'arena. Luca Telese attacca Mariano Amici: 'Faceva i tamponi ai kiwi...'. La replica del dottore: 'Le… - ilgiornale : Duro scontro a Non è l'arena. Luca Telese attacca Mariano Amici: 'Faceva i tamponi ai kiwi...'. La replica del dott… -