Advertising

leggoit : Spese telefoniche e di cancelleria: comuni e regioni: i migliori e i peggiori. In Puglia oltre 3 milioni di euro pe… - telodogratis : Telefonia e spese, ecco le Regioni virtuose - lifestyleblogit : Telefonia e spese, ecco le Regioni virtuose - - sulsitodisimone : Telefonia e spese, ecco le Regioni virtuose - StraNotizie : Telefonia e spese, ecco le Regioni virtuose -

Ultime Notizie dalla rete : Telefonia spese

Sotto la lente di ingrandimento anche la somma sborsata dall'Abruzzo per lafissa (601.985 euro), una performance di spesa valutata con una 'B'. In cima alla classifica troviamo le Regioni '...Al Piemonte è stato assegnato per quanto riguarda ledimobile il voto più basso, ovvero il rating 'C'. Viene considerata eccessiva rispetto ai parametri di riferimento anche la ...È prima in classifica. Napoli vince il campionato italiano dell'efficienza per quanto riguarda le spese in telefonia fissa, mobile e carta. A decretare il primato del capoluogo partenopeo è la ...Arezzo è la città piu efficente d’italia, seconda solo a Napoli, per le spese in telefonia mobile e fissa e per la carta, La ricerca è stata realizzata dalla Fondazione Gazzetta Amministrativa della ...