Tank russi entrano a Kharkiv Mosca | “Negoziamo” Zelensky | “Non in Bielorussia” LIVE

(Di domenica 27 febbraio 2022) Quarto giorno di guerra. L’Ucraina resiste, laa avvia una operazione su larga scala. Forsenon si aspettava una simile resistenza da parte di Kiev. Forse non è così semplice come Putin poteva credere limitare l’azione alle infrastrutture militari senza pensare che la gente si sarebbe munita di molotov per fermare l’avanza dei carri armati. Fatto sta che per ora il presidenteè ancora al potere, Kiev – in coprifuoco dalle 17 alle 8 del mattino – è ferita ma ancora in piedi. Chiunque circoli per la capitale, e in altre città, nelle ore serali viene considerato un “sabotatore nemico”. Stando al governo ucraino, Kiev sarebbe piena di soldatisotto mentite spoglie: travestiti da normali cittadini o da soldati ucraini tentano di favorire l’ingresso delle truppe nel centro città. Un commando è ...