Superlega 2021/2022: Civitanova e Trento vincono e convincono in trasferta (Di domenica 27 febbraio 2022) La Lube Civitanova e l'Itas Trentino vincono e convincono nella ventitreesima giornata della Superlega 2021/2022 di volley. Le due inseguitrici più accreditate di Perugia hanno espugnato rispettivamente in tre (26-28, 19-25, 23-25) ed in quattro (25-23, 15-25, 17-25, 14-25) i campi di Taranto e Piacenza. Adesso la situazione in classifica vede le due formazioni sempre appaiate in classifica a quota quarantotto punti, tredici lunghezze sotto la capolista. Successo quasi mai in discussione quello dei marchigiani. Questi hanno faticato solamente durante il finale della prima frazione.

