“Supereroi”: la vita di coppia tra fumetti, leggi fisiche e lo scorrere del tempo (Di domenica 27 febbraio 2022) Titolo originale: SupereroiRegia: Paolo GenoveseDurata: 120’Genere: Commedia, drammatico, sentimentaleInterpreti: Alessandro Borghi, Jasmine Trincia, Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Elena Sofia RicciProgrammazione: Amazon Prime Video, CinemaValutazione IMDB: 6,8/10 Anna (Jasmine Trincia) e Marco (Stefano Borghi), oltre che i protagonisti di una delle più belle canzoni mai scritte da Lucio Dalla, sono due giovani innamorati dalle caratteristiche antitetiche. Lui è un professore universitario di fisica di buon cuore che ha sempre visto e giudicato l’esistenza umana in base ai suoi studi scientifici, mentre lei è un’artista dallo stile originale, creativa e particolarmente incline a mettere su carta, con toni quasi sempre ironici, tutte le sue riflessioni. La coppia è solida, ma in vent’anni di relazione non tutto è sempre andato per il verso giusto e ... Leggi su bergamonews (Di domenica 27 febbraio 2022) Titolo originale:Regia: Paolo GenoveseDurata: 120’Genere: Commedia, drammatico, sentimentaleInterpreti: Alessandro Borghi, Jasmine Trincia, Vinicio Marchioni, Greta Scarano, Elena Sofia RicciProgrammazione: Amazon Prime Video, CinemaValutazione IMDB: 6,8/10 Anna (Jasmine Trincia) e Marco (Stefano Borghi), oltre che i protagonisti di una delle più belle canzoni mai scritte da Lucio Dalla, sono due giovani innamorati dalle caratteristiche antitetiche. Lui è un professore universitario di fisica di buon cuore che ha sempre visto e giudicato l’esistenza umana in base ai suoi studi scientifici, mentre lei è un’artista dallo stile originale, creativa e particolarmente incline a mettere su carta, con toni quasi sempre ironici, tutte le sue riflessioni. Laè solida, ma in vent’anni di relazione non tutto è sempre andato per il verso giusto e ...

