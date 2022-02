“Stiamo discutendo se andare avanti”: Roma, l’annuncio su Mourinho (Di domenica 27 febbraio 2022) Tiago Pinto ha rilasciato un’intervista a DAZN prima dell’inizio della gara tra Spezia e Roma, dove si è soffermato anche su Mourinho. Dopo i tre pareggi consecutivi contro Genoa, Sassuolo e Verona, la Roma sta giocando in questi minuti al Picco contro lo Spezia di Thiago Motta. Il match è cominciato con l’occasione di Pellegrini, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 27 febbraio 2022) Tiago Pinto ha rilasciato un’intervista a DAZN prima dell’inizio della gara tra Spezia e, dove si è soffermato anche su. Dopo i tre pareggi consecutivi contro Genoa, Sassuolo e Verona, lasta giocando in questi minuti al Picco contro lo Spezia di Thiago Motta. Il match è cominciato con l’occasione di Pellegrini, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

giulw0nderland : io ho i brividi per la sua bravura. stiamo ancora discutendo il vincitore della categoria danza? #amici21 #michele - Ermenegildo999 : @M_gabanelli Se non si reagisce con forza a questa azione criminale ci passerà sopra e arriverà a Lisbona mentre stiamo discutendo - tolovethedamned : il fatto che io sia su twitter per gran parte delle mie giornate non vuol dire xhe io abbia voglia di socializzare… - GoodbyePopulism : @Dan_skorpio87 @PRevelchione @paglialunga00 Ma nessuno mette in dubbio il fatto che l'ANPI sia contraria alla guerr… - fikayoluca_ : @_smpdr @Patrizi66164836 @1899ViaBerchet lei ha fatto un commento PUBBLICO, ed io PUBBLICAMENTE ho risposto, poi ov… -

Ultime Notizie dalla rete : Stiamo discutendo Spezia - Roma, Tiago Pinto va all'attacco: 'Non è giusto' Così stiamo discutendo se andare avanti o meno nel ricorso: questa discussione va fatta nelle sedi giuste, non sulla stampa'. RINNOVO MANCINI - 'Gianluca è un esempio di ciò che noi vogliamo per la ...

Pinto: 'Mourinho non è felice di essere fuori . Mancini pensa al campo non al rinnovo' I documenti ce li hanno gli avvocati, i legali e stiamo discutendo se andiamo avanti o no con i ricorsi o no. Ma questa discussione si deve fare nei posti giusti e non sulla stampa". Quanto è ...

Verona-Venezia 3-1: super Simeone, che tripletta! Derby a Tudor Corriere dello Sport Spezia-Roma, Tiago Pinto, “Mourinho è motivato, ha caricato l’ambiente” Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato nel pre-gara del match dei giallorossi contro lo Spezia. Ecco le sue parole.

Spezia-Roma, Tiago Pinto va all’attacco: “Non è giusto” E’ una situazione seria che deve essere affrontata nelle sedi giusti. Così stiamo discutendo se andare avanti o meno nel ricorso: questa discussione va fatta nelle sedi giuste, non sulla stampa”.

Cosìse andare avanti o meno nel ricorso: questa discussione va fatta nelle sedi giuste, non sulla stampa'. RINNOVO MANCINI - 'Gianluca è un esempio di ciò che noi vogliamo per la ...I documenti ce li hanno gli avvocati, i legali ese andiamo avanti o no con i ricorsi o no. Ma questa discussione si deve fare nei posti giusti e non sulla stampa". Quanto è ...Tiago Pinto, general manager della Roma, ha parlato nel pre-gara del match dei giallorossi contro lo Spezia. Ecco le sue parole.E’ una situazione seria che deve essere affrontata nelle sedi giusti. Così stiamo discutendo se andare avanti o meno nel ricorso: questa discussione va fatta nelle sedi giuste, non sulla stampa”.