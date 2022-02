Stellantis - Levoluzione dei loghi Fiat - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 27 febbraio 2022) Quello oggi in uso, con il caratteristico scudo rosso-argento, ispirato al passato, è uno deipiù apprezzati nella storia della. Del resto, si tratta del segno distintivo con cui ha fatto il suo esordio nel 2007 la fortunata 500 del terzo millennio, riconosciuta fin da subito come icona glamour del marchio. Ma non è solo: in questi nuovi anni 20 il logo è stato affiancato da un altro simbolo, caratterizzato dal solo lettering della Casa e oggi applicato su alcuni modelli. Parliamo dell'ennesima evoluzione del marchio, che solo nel secolo scorso è stato declinato in ben 14 versioni. Le troverete tutte nella nostra galleria d'immagini, insieme a quelle del nuovo millennio e ad alcuni modelli che ne hanno fatto uso.