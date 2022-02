Stefano Accorsi, chi è l’ex fidanzata Giovanna Mezzogiorno: “Volevamo cose diverse” (Di domenica 27 febbraio 2022) Stefano Accorsi e Giovanna Mezzogiorno si sono conosciuti sul set di una fiction nel 1998 fino ad ufficializzare il tutto durante le riprese del film di Gabriele Muccino: “L’ultimo bacio”. Con una carriera ricca di successi Stefano Accorsi continua ad essere un sex symbol ed uno tra gli attori più amati ed affermati del palinsesto televisivo. Recentemente è tornato nelle sale con un lungometraggio d’esordio di Leonardo D’Agostini. Un ritorno importante come lui stesso ha dichiarato: “Sono stato in Francia nove anni, girando solo quattro film in Italia. Per fortuna ho fatto dei film francesi. Gli ultimi anni in cui ho vissuto a Parigi ho temuto che il cinema italiano non mi cercasse più.” Terminata la paura che il suo fascino non funzionasse più, il bello ed impossibile ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 febbraio 2022)si sono conosciuti sul set di una fiction nel 1998 fino ad ufficializzare il tutto durante le riprese del film di Gabriele Muccino: “L’ultimo bacio”. Con una carriera ricca di successicontinua ad essere un sex symbol ed uno tra gli attori più amati ed affermati del palinsesto televisivo. Recentemente è tornato nelle sale con un lungometraggio d’esordio di Leonardo D’Agostini. Un ritorno importante come lui stesso ha dichiarato: “Sono stato in Francia nove anni, girando solo quattro film in Italia. Per fortuna ho fatto dei film francesi. Gli ultimi anni in cui ho vissuto a Parigi ho temuto che il cinema italiano non mi cercasse più.” Terminata la paura che il suo fascino non funzionasse più, il bello ed impossibile ...

