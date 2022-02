Spezia-Roma, le formazioni ufficiali: sorpresa in attacco per Mou! (Di domenica 27 febbraio 2022) Spezia con il solito assetto per provare a strappare i 3 punti: Nzola e Verde in attacco, Amian e Reca i terzini. Bastoni ancora esterno alto, conferma per Kiwior. Nella Roma Mourinho sorprende tutti e lascia in panchina Zaniolo, c’è Zalewski. Veretout e Cristante titolari, in attacco c’è sempre il solito Abraham affiancato da Pellegrini e Mkhitaryan. Roma Abraham formazioniSpezia (4-2-3-1): Provedel, Amian, Erlic, Nikolau, Reca, Kiwior, Sala, Bastoni, Agudelo, Nzola, Verde Roma (3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryam, Abraham Leggi su rompipallone (Di domenica 27 febbraio 2022)con il solito assetto per provare a strappare i 3 punti: Nzola e Verde in, Amian e Reca i terzini. Bastoni ancora esterno alto, conferma per Kiwior. NellaMourinho sorprende tutti e lascia in panchina Zaniolo, c’è Zalewski. Veretout e Cristante titolari, inc’è sempre il solito Abraham affiancato da Pellegrini e Mkhitaryan.Abraham(4-2-3-1): Provedel, Amian, Erlic, Nikolau, Reca, Kiwior, Sala, Bastoni, Agudelo, Nzola, Verde(3-4-2-1): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Kumbulla, Karsdorp, Veretout, Cristante, Zalewski, Pellegrini, Mkhitaryam, Abraham

