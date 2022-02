Spazi aerei chiusi agli aerei russi: anche l’Italia insieme alla Finlandia (Di domenica 27 febbraio 2022) Le misure di ritorsione dell’Europa per l’aggressione russa all’Ucraina si palesano non solo attraverso una serie di sanzioni economiche e commerciali, come l’esclusione di Mosca dal circuito di transazioni interbancarie Swift: diverse nazioni europee hanno deciso di chiudere il proprio Spazio aereo ai velivoli russi, andando così a comporre una fascia dal Mare di Barents InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 27 febbraio 2022) Le misure di ritorsione dell’Europa per l’aggressione russa all’Ucraina si palesano non solo attraverso una serie di sanzioni economiche e commerciali, come l’esclusione di Mosca dal circuito di transazioni interbancarie Swift: diverse nazioni europee hanno deciso di chiudere il proprioo aereo ai velivoli, andando così a comporre una fascia dal Mare di Barents InsideOver.

