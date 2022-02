SOTTOTITOLI, Ucraina, Zelensky: "Da Russia è genocidio" (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 febbraio 2022 "La Russia sta attuando un genocidio in Ucraina, ma noi vinceremo", così il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / Instagram Zelensky Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 febbraio 2022 "Lasta attuando unin, ma noi vinceremo", così il presidente dell'nel corso di un messaggio alla Nazione. / Instagram

Ultime Notizie dalla rete : SOTTOTITOLI Ucraina SOTTOTITOLI Ucraina, Zelensky: "Attacchi russi meritano tribunale internazionale" Kiev, 27 febbraio 2022 "Gli attacchi russi meritano un tribunale internazionale, la loro è vendetta. Stanno colpendo i civili", così il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / Instagram Zelensky

SOTTOTITOLI, Ucraina, Zelensky: "Da Russia è genocidio" Kiev, 27 febbraio 2022 "La Russia sta attuando un genocidio in Ucraina, ma noi vinceremo", così il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / Instagram Zelensky

