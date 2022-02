SOTTOTITOLI Ucraina, Zelensky: "Attacchi russi meritano tribunale internazionale" (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 febbraio 2022 "Gli Attacchi russi meritano un tribunale internazionale, la loro è vendetta. Stanno colpendo i civili", così il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un messaggio alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 27 febbraio 2022) Kiev, 27 febbraio 2022 "Gliun, la loro è vendetta. Stanno colpendo i civili", così il presidente dell'nel corso di un messaggio alla ...

Advertising

Affaritaliani : SOTTOTITOLI, Ucraina, Zelensky: 'Da Russia è genocidio' - Affaritaliani : SOTTOTITOLI Ucraina, Zelensky: 'Attacchi russi meritano tribunale internazionale' - fmarchiorizana : Il discorso del presidente Zelenskhy (24/02/2022) con sottotitoli in italiano - ParliamoDiNews : SOTTOTITOLI Meloni al Cpac: `Non ci arrenderemo a cancel culture e modello cinese` – Libero Quotidiano #… - andrea_geissa : @Edda_luciano69 Non conosco il russo, ma se vai su corriere della sera trovi il video Con i sottotitoli in italiano… -

Ultime Notizie dalla rete : SOTTOTITOLI Ucraina SOTTOTITOLI Ucraina, Zelensky: "Attacchi russi meritano tribunale internazionale" Kiev, 27 febbraio 2022 "Gli attacchi russi meritano un tribunale internazionale, la loro è vendetta. Stanno colpendo i civili", così il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / Instagram Zelensky

SOTTOTITOLI, Ucraina, Zelensky: "Da Russia è genocidio" Kiev, 27 febbraio 2022 "La Russia sta attuando un genocidio in Ucraina, ma noi vinceremo", così il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / Instagram Zelensky

SOTTOTITOLI, Ucraina, Zelensky: "Da Russia è genocidio" il Giornale SOTTOTITOLI Ucraina, Zelensky: "Attacchi russi meritano tribunale internazionale" AGI/Vista - "Gli attacchi russi meritano un tribunale internazionale, la loro è vendetta. Stanno colpendo i civili", così il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / ...

SOTTOTITOLI, Ucraina, Zelensky: "Da Russia è genocidio" "La Russia sta attuando un genocidio in Ucraina, ma noi vinceremo", così il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / Instagram Zelensky (Alexander Jakhnagiev) ...

Kiev, 27 febbraio 2022 "Gli attacchi russi meritano un tribunale internazionale, la loro è vendetta. Stanno colpendo i civili", così il presidente dell'Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / Instagram ZelenskyKiev, 27 febbraio 2022 "La Russia sta attuando un genocidio in, ma noi vinceremo", così il presidente dell'Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / Instagram ZelenskyAGI/Vista - "Gli attacchi russi meritano un tribunale internazionale, la loro è vendetta. Stanno colpendo i civili", così il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / ..."La Russia sta attuando un genocidio in Ucraina, ma noi vinceremo", così il presidente dell'Ucraina Zelensky nel corso di un messaggio alla Nazione. / Instagram Zelensky (Alexander Jakhnagiev) ...