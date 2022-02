Solidarietà all’Ucraina | Armani sfila in silenzio

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Giorgioin. La scelta di non utilizzare alcuna musica allata Autunno Inverno 2022-23 di Milano in segno di rispetto per la tragedia in corso in Ucraina. E’ la casa di moda a comunicarlo via Twitter che posta il suo messaggio. “La mia decisione”, twitta lo stilista, “in segno di rispetto per la tragedia della popolazione ucraina”. Mrhas chosen to not use any music at the #GiorgioFall Winter 2022-23 show as a sign of respect to the unfolding tragedy in Ukraine. pic.twitter.com/IUXLhI2m7d —(@) February 27, 2022 L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.