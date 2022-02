Simeone, Simeone, Simeone! Tripletta dell’attaccante contro il Venezia, il Verona sogna l’Europa (Di domenica 27 febbraio 2022) La partita della 27esima giornata del campionato di Serie A tra Hellas Verona e Venezia ha fornito importanti indicazioni per la classifica delle due squadre, la compagine di Tudor sta attraversando un momento entusiasmante e punta la qualificazione in Europa League, quella di Zanetti rischia sempre di più la retrocessione. Il primo tempo della partita non si sblocca, occasioni da una parte e dall’altra ma gli attaccanti non sono concreti. Nella ripresa sale in cattedra Simeone, l’attaccante ex Fiorentina protagonista di un’altra Tripletta, i gol sono stati realizzati tra il 54? e l’88’. Il gol della bandiera degli ospiti è stato siglato da Okereke. Il Verona sale a quota 40, il Venezia fermo a 22. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 febbraio 2022) La partita della 27esima giornata del campionato di Serie A tra Hellasha fornito importanti indicazioni per la classifica delle due squadre, la compagine di Tudor sta attraversando un momento entusiasmante e punta la qualificazione in Europa League, quella di Zanetti rischia sempre di più la retrocessione. Il primo tempo della partita non si sblocca, occasioni da una parte e dall’altra ma gli attaccanti non sono concreti. Nella ripresa sale in cattedra, l’attaccante ex Fiorentina protagonista di un’altra, i gol sono stati realizzati tra il 54? e l’88’. Il gol della bandiera degli ospiti è stato siglato da Okereke. Ilsale a quota 40, ilfermo a 22. L'articolo CalcioWeb.

HellasVeronaFC : ?? | #VeronaVenezia 3-1 ?? | 43' st ?? | GOOOL! TRIPLETTA DI SIMEONEEE! Splendido contropiede di Lasagna, che serve i… - SkySport : VERONA-VENEZIA 3-1 Risultato finale ? ? #Simeone (54') ? #Simeone (63') ? #Okereke (81') ? #Simeone (88') ?… - gippu1 : Triplette in serie A di calciatori del #Verona dal 1929-30 al 2020-21: tre (Del Vecchio, 5 gol vs Samp 1958; Traspe… - tikitaka74 : RT @SoyCalcio_: ?? La temporada de Gio Simeone y sus grandes actuaciones: ? Hat-Trick vs Venezia ? Doppietta vs Venezia ? Doppietta vs Juve… - rossonerifreak : Simeone hattrick kedua musim ini (Lazio dan Venezia). -