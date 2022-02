Silvio Berlusconi se la spassa con la fidanzata, bacio da Cracco a Milano (Di domenica 27 febbraio 2022) Silvio Berlusconi se la spassa in Galleria a Milano, in pieno centro, nel famoso ristorante di Carlo Cracco. L’immagine diventata virale in rete mostra il bacio con la giovane fidanzata Marta Fascina mentre sono a tavola. Prima del match Milan-Udinese a San Siro l’ex premier si è concesso una sosta in pieno centro Milanese insieme alla compagna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marta Fascina (@mf9milan) Il bacio in prima serata ha fatto sognare i fan. Le parole di Eros per Michelle Le immagini virali del bacio tra Berlusconi e la sua giovanissima fidanzata Tik Tok è invaso da video dove mostrano i due protagonisti Silvio ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 febbraio 2022)se lain Galleria a, in pieno centro, nel famoso ristorante di Carlo. L’immagine diventata virale in rete mostra ilcon la giovaneMarta Fascina mentre sono a tavola. Prima del match Milan-Udinese a San Siro l’ex premier si è concesso una sosta in pieno centro Milanese insieme alla compagna. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marta Fascina (@mf9milan) Ilin prima serata ha fatto sognare i fan. Le parole di Eros per Michelle Le immagini virali deltrae la sua giovanissimaTik Tok è invaso da video dove mostrano i due protagonisti...

Advertising

AntoVitiello : Presente a #SanSiro anche Silvio Berlusconi per #MilanUdinese - GiovaQuez : Berlusconi mette a disposizione le sue 'relazioni internazionali al servizio della pace, per salvare vite e arresta… - fattoquotidiano : Sì allo stadio no ai tribunali. Ormai Silvio Berlusconi sembra aver sposato questa filosofia. L’ex premier non si è… - fabgilardoni : @forza_italia Vabbè, Berlusconi da quando non gli tira più nemmeno la pompetta per il cazzo non è più lo stesso. Or… - francesco_24071 : RT @mbmarino: Ve lo siete già dimenticati? Gheddafi a Roma nel 2010 chiede, e ottiene, che gli vengano portate 700 ragazze. Presidente d… -