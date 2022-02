Si complica la guerra rapida di Putin. La situazione sul campo (Di domenica 27 febbraio 2022) La manovra a tenaglia su Kiev continua a non funzionare a dovere, e al di là dei racconti eroici con cui il governo ucraino ha l’obbligo di mostrarsi forte davanti ai cittadini nel panico, l’invasione russa della capitale ucraina non sta procedendo. L’ala ovest dell’attacco — quella che è passata da Chernobyl e dal sito di stoccaggio di scorie nucleari colpito senza danni in un attacco aereo russo — ha effettivamente raggiunto il centro cittadino, ma soltanto con gruppi aviotrasportati e forze speciali. In città non sono entrate le corazzate e si sono innescati combattimenti urbani con i civili che si stanno organizzando per partecipare alla difesa. Questa mattina, domenica 27 febbraio, i militari ucraini hanno fatto saltare un ponte le città di Bucha e Irpin. Le truppe russe sono bloccate a Bucha in una sacca urbana e con difficoltà logistiche a ricevere rifornimenti (tant’è che ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) La manovra a tenaglia su Kiev continua a non funzionare a dovere, e al di là dei racconti eroici con cui il governo ucraino ha l’obbligo di mostrarsi forte davanti ai cittadini nel panico, l’invasione russa della capitale ucraina non sta procedendo. L’ala ovest dell’attacco — quella che è passata da Chernobyl e dal sito di stoccaggio di scorie nucleari colpito senza danni in un attacco aereo russo — ha effettivamente raggiunto il centro cittadino, ma soltanto con gruppi aviotrasportati e forze speciali. In città non sono entrate le corazzate e si sono innescati combattimenti urbani con i civili che si stanno organizzando per partecipare alla difesa. Questa mattina, domenica 27 febbraio, i militari ucraini hanno fatto saltare un ponte le città di Bucha e Irpin. Le truppe russe sono bloccate a Bucha in una sacca urbana e con difficoltà logistiche a ricevere rifornimenti (tant’è che ...

