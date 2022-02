Si chiude la settimana della moda a Milano con Giorgio Armani: sfila in un silenzio pesante, pensando alla guerra (Di domenica 27 febbraio 2022) Cala il sipario sulla settimana della moda milanese. Quella che aveva tutta l’aria di essere la Fashion Week della ripartenza – tra grandi ritorni in calendario e presenze più numerose – si è conclusa in realtà decisamente sottotono e non poteva essere altrimenti viste le notizie che arrivano dalla guerra in Ucraina, con l’invasione decisa da Putin iniziata proprio nel secondo giorno di sfilate. In un attimo, le immagini dei carri armati russi per le strade di Kiev hanno spazzato via tutta l’euforia e gli entusiasmi dei primi giorni di presentazioni, facendoci guardare con occhi diversi a quel tran-tran reso iconico nell’immaginario comune da Il Diavolo Veste Prada, fatto di code fuori dalle location per verificare gli inviti esclusivi, traffico in tilt, folle adoranti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Cala il sipario sullamilanese. Quella che aveva tutta l’aria di essere la Fashion Weekripartenza – tra grandi ritorni in calendario e presenze più numerose – si è conclusa in realtà decisamente sottotono e non poteva essere altrimenti viste le notizie che arrivano din Ucraina, con l’invasione decisa da Putin iniziata proprio nel secondo giorno dite. In un attimo, le immagini dei carri armati russi per le strade di Kiev hanno spazzato via tutta l’euforia e gli entusiasmi dei primi giorni di presentazioni, facendoci guardare con occhi diversi a quel tran-tran reso iconico nell’immaginario comune da Il Diavolo Veste Prada, fatto di code fuori dalle location per verificare gli inviti esclusivi, traffico in tilt, folle adoranti ...

