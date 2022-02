Serie B LIVE | il Lecce la sblocca dal dischetto | Menez trascina la Reggina sul Pisa Avanti Cittadella e Crotone

Advertising

zazoomblog : Serie B LIVE: Monza-Lecce e Ascoli-Crotone sul pari Menez porta avanti la Reggina. Cittadella-Frosinone 3-0 -… - Fantacalcio : #VeronaVenezia GOL! C #Simeone x3! #Simeone porta a casa il pallone! 3-1 ? #FantacalcioLIVE ?… - SalentoSport : 55' #monzalecce 0-1: Dal dischetto Coda (LECCE) mette la palla in rete! - TuttoVenezia : LIVE SERIE A - #Verona-#Venezia (2-1) #Okereke riapre la partita #verven #veronavenezia #seriea #live - Fantacalcio : #VeronaVenezia GOL! Colpo di testa di #Okereke che riapre il match! 2-1 ? #FantacalcioLIVE ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie LIVE

... Fabbri di Ravenna Dove vederla in tv e diretta streaming Spezia - Roma di campionato, in programma alle ore 18.05 allo Stadio 'Picco' di La Spezia, sarà trasmessa intv e streaming esclusiva su ...Il tabellino di Verona - Venezia 2 - 1 () vedi ancheA, Vlahovic lancia la Juve: 3 - 2 a Empoli. Bene Sassuolo. VIDEO 54', 65' Simeone, 81' Okereke (Ven) VERONA (3 - 4 - 2 - 1): Montipò; ...13.11 La strada ora presenta una serie di saliscendi, in vista del prossimo muro ... 11.58 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Kuurne-Bruxelles-Kuurne, giunta alla ...Lazio Napoli streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la sfida valida per la 27esima giornata di Serie A La Lazio affronterà il Napoli nel match valido per la 27esima giornata di Serie A. I ...