Serie A, il Napoli agguanta il Milan in vetta in attesa dello scontro diretto (Di domenica 27 febbraio 2022) Con la vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Napoli si porta finalmente in testa alla classifica della Serie A a pari punti con il Milan. In vista dello scontro diretto dunque, in programma domenica prossima al Maradona, che vedrà di fronte le due formazioni, Napoli e Milan si trovano completamente appaiate in testa alla classifica. Un pareggio con 57 punti per entrambe le formazioni, ma con la squadra di Spalletti che viene dalla vittoria contro la Lazio, mentre il Milan si è fermato sull'1-1 contro l'Udinese L'articolo ilNapolista.

