Serena Rossi, che batosta: scartata ai provini della famosa serie Tv (Di domenica 27 febbraio 2022) Serena Rossi ha ammesso di essere stata scartata da un ruolo come protagonista ne in un’amatissima serie Tv. Ecco cosa è successo e cosa ne pensa dell’incredibile successo che sta raccogliendo la pellicola oggi. Dal 2018 è andata in onda sulla Rai una fiction ispirata all’omonimo romanzo di Elena Ferrante, L’amica geniale. Come dimostrato dai L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 27 febbraio 2022)ha ammesso di essere statada un ruolo come protagonista ne in un’amatissimaTv. Ecco cosa è successo e cosa ne pensa dell’incredibile successo che sta raccogliendo la pellicola oggi. Dal 2018 è andata in onda sulla Rai una fiction ispirata all’omonimo romanzo di Elena Ferrante, L’amica geniale. Come dimostrato dai L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

MOONV4NTE : #Amici21 gabriele rossi pronto a rischiare tutto per serena. onestamente lo capisco - Claus_mlv : Serena e Gabriele Rossi sì#Amici21 - FeliceSalvati2 : @sonia_deaa A Napoli stanno girando la nuova fiction per la RAI con Francesco Arca e ieri invece sono iniziate le r… - ArtecoLily : Gabriele Rossi come giudice di ballo potrebbe essere l'ora di Serena o Alice dopo Garrison ?? - microbonet : Serena Rossi -