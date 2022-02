Sei Nazioni, Italrugby travolta dall’Irlanda 56-7: per gli Azzurri è il ko n°100 nel torneo (Di domenica 27 febbraio 2022) Dublino – Nel catino bollente di un Aviva Stadium completamente sold-out, l’Italia paga carissima la regola del no-contest dovendo giocare tre quarti di gara con due uomini meno, per il duplice effetto dell’infortunio a Lucchesi e del cartellino rosso al suo sostituto Faiva. Salatissimo il conto, nove mete subite contro le due trasformazioni firmate da Padovani e Garbisi, con punteggio fissato sul 57 a 6 ed Azzurri a lasciare il campo a testa comunque alta per una prestazione completamente stravolta nel piano di gioco, ma a tratti esaltante per spirito combattivo ed atteggiamento complessivo. Per gli Azzurri è il ko n°100 nel torneo Il match Primo Tempo. Kick-off Irlanda, che muove subito palla testando la cerniera difensiva ospite sul doppio fronte, velocizzando al massimo i punti di collisione. I ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 27 febbraio 2022) Dublino – Nel catino bollente di un Aviva Stadium completamente sold-out, l’Italia paga carissima la regola del no-contest dovendo giocare tre quarti di gara con due uomini meno, per il duplice effetto dell’infortunio a Lucchesi e del cartellino rosso al suo sostituto Faiva. Salatissimo il conto, nove mete subite contro le due trasformazioni firmate da Padovani e Garbisi, con punteggio fissato sul 57 a 6 eda lasciare il campo a testa comunque alta per una prestazione completamente snel piano di gioco, ma a tratti esaltante per spirito combattivo ed atteggiamento complessivo. Per gliè il konelIl match Primo Tempo. Kick-off Irlanda, che muove subito palla testando la cerniera difensiva ospite sul doppio fronte, velocizzando al massimo i punti di collisione. I ...

