Sei Nazioni, Irlanda-Italia 57-6 (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’Italia esce sconfitta 57-6 dall’Irlanda nella sfida di Dublino del Sei Nazioni. Nove mete irlandesi a zero per un ko duro ma con tante attenuanti per gli azzurri che hanno lottato strenuamente essendo rimasti con due uomini in meno dal 19?, quindi in 13 contro 15 e addirittura in 12 negli ultimi cinque minuti di gara. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – L’esce sconfitta 57-6 dall’nella sfida di Dublino del Sei. Nove mete irlandesi a zero per un ko duro ma con tante attenuanti per gli azzurri che hanno lottato strenuamente essendo rimasti con due uomini in meno dal 19?, quindi in 13 contro 15 e addirittura in 12 negli ultimi cinque minuti di gara. Funweek.

Advertising

Eurosport_IT : L'ITALIA NON PASSA: 100° KO NEL TORNEO! ?? Ennesima sconfitta per gli azzurri al Sei Nazioni: dal 2000 solo 13 part… - messina_oggi : Nel Sei Nazioni l’Italrugby crolla in Irlanda 57-6DUBLINO (IRLANDA) (ITALPRESS) - L'Italia del rugby affonda a Dubl… - infoitsport : Rugby Sei Nazioni 2022, Irlanda-Italia DOMANI in tv: canale, orario e diretta streaming - infoitsport : LIVE Irlanda-Italia 57-6 rugby, Sei Nazioni 2022 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono, dopo aver giocato in 13 - infoitsport : Irlanda-Italia 57-6: azzurri sconfitti nella terza partita del Sei Nazioni -